Раскрыта новая схема оценки участников «Голоса»

В восьмом сезоне телепроекта «Голос» будет протестирована новая схема оценки участников. Ее детали раскрыли представители проекта, сообщает РИА Новости.

Решение усовершенствовать систему голосования организаторы приняли после скандала в финале шестого сезона детского «Голоса», когда победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

На Первом канале пояснили, что с 20 декабря на проекте начинаются эфиры, во время которых определятся финалисты шоу. Сначала участники будут отобраны с помощью раунда «нокаутов», - в результате от каждой команды на этом этапе останется один из трех вокалистов. Наставники выскажут свои предпочтения, отдав каждому 50, 30 и 20 процентов голосов соответственно. Баллы будут суммироваться с голосами телезрителей.

При выходе в полуфинал из каждой команды выбудет еще один конкурсант. В полуфинале наставники распределят свои голоса между ними в соотношении 60-40 процентов, и их предпочтения вновь будут соотнесены с голосами зрителей. В финал попадет сильнейший представитель каждой команды. Победителя выберут путем зрительского голосования.

Отмечается, что голосование пройдет по схеме «один этап - один голос», который уже использовался в шоу «Голос 60+». Изменение механизма произошло после фальсификаций, которые были обнаружены в ходе голосования в шестом сезоне проекта «Голос. Дети». Тогда результаты шоу были аннулированы и победу присудили всем финалистам конкурса.