20 сентября 2025, 14:01
Рабочие погибли во время ремонта в школе
Строительные конструкции обвалились во время ремонта школы в Москве
фото: прокуратура Москвы
Двое рабочих погибли во время ремонта в школе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердили в столичной прокуратуре.
По предварительной информации, двое рабочих погибло из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская 14/4.
Под завалами может находиться еще один человек, тела двух уже извлекли.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, пострадавшие — рабочие субподрядной коммерческой организации. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.