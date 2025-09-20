Рабочие погибли во время ремонта в школе

Двое рабочих погибли во время ремонта в школе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердили в столичной прокуратуре.

По предварительной информации, двое рабочих погибло из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская 14/4.

Под завалами может находиться еще один человек, тела двух уже извлекли.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, пострадавшие — рабочие субподрядной коммерческой организации. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.