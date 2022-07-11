Пять случаев боррелиоза и шесть случаев энцефалита выявлено в Карелии

110 человек стали жертвами клещей за прошедшую неделю в Карелии, среди пострадавших – 10 детей. В Петрозаводске клещи атаковали 54 человека, включая одного ребенка. Такие данные сегодня озвучили в Роспотребнадзоре, специалисты которого с 10 марта мониторят ситуацию с клещами.

Всего по сведениям на 10 июля в Карелии в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратились 2253 человека, включая 506 несовершеннолетних.

Клещи проявляют активность в Петрозаводске, Костомукше и районах Сортавальском, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Суоярском.

Снятых клещей исследуют в лабораториях. 1,1% клещей оказались поражены возбудителем клещевого энцефалита, 30,2% - клещевого боррелиоза, 2,9% - возбудителем моноцитарного эрлихиоза, 0, 05% - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза. С начала эпидсезона в Карелии подтверждено пять случаев клещевого боррелиоза и шесть случаев клещевого энцефалита. (фото unsplash.com, Erik Karits)