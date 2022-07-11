Граница интересов. Костомукшским заповедником заинтересовался следком

Текст: Георгий Чентемиров

В Костомукше возбудили уголовное дело по признакам нецелевого расходования бюджетных средств, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета Карелии, в 2017 году администрация природного заповедника «Костомукшский» неправомерно потратила более двух миллионов рублей, полученных из федерального бюджета. По этому поводу силовики уже провели обыски в офисе организации, а также в домах его директора и главного бухгалтера.

Сухие строки пресс-релиза, как водится, не отражают ни сути дела, ни его предполагаемой подоплеки. Дело в том, что государственные средства были потрачены на имущество, которое используется учреждением. А уголовному делу предшествовало пристальное, по мнению директора, внимание со стороны пограничников, которые — опять-таки по его словам — давно присматриваются к территории заповедника.

— Несколько лет назад мы построили ангар для хранения техники, — рассказал порталу «Петрозаводск говорит» директор Костомукшского заповедника Сергей Тархов. — Финансирование шло из нескольких источников, строили «по кусочкам». Сначала капитально отремонтировали ранее имевшуюся грунтовую площадку. И в контрактах был указан капремонт, но люди, которые выполняли работы, в счетах писали «строительство». Это была невнимательность. Мы эти документы приняли, и из-за этого нам теперь вменяют нецелевое расходование средств.

Площадка в итоге была отремонтирована, поставлена на кадастровый учет. После этого на ней поставили металлический ангар для техники, и он тоже сдан, введен в эксплуатацию, поставлен на учет. Было четыре или пять проверок разных организаций, в том числе прокуратуры, казначейства, минприроды. То есть никто ничего не украл, но, по мнению пограничников, неправильно указан код бюджетной классификации по ремонту земельной площадки. Прежде чем возбудить уголовное дело, они меня опрашивали, я им это все рассказал, — говорит Тархов.

Сергей Тархов и Гузель Кулиева. Фото: Костомукшский заповедник

Возникает вопрос: причем здесь, собственно, пограничники? Оказывается, нецелевое расходование бюджетных средств выявили именно сотрудники Пограничного управления (в релизе следкома об этом, кстати, тоже ни слова не сказано). И произошло это далеко не случайно.

— Есть такая тенденция, что приграничные заповедники подвергаются определенному воздействию со стороны силовых структур, — утверждает Сергей Тархов. — Что касается нас, это началось с апреля прошлого года. Пошли запросы от пограничников, на мой взгляд, не касающиеся их основной деятельности. Они проверяли наши командировки, зарплаты, премии, путевые листы. Запрашивали строительную документацию по уже завершенным, введенным в эксплуатацию и многократно проверенным объектам. Свои требования они мотивировали законом «О федеральной службе безопасности», а именно — правом получать информацию, «необходимую для выполнения возложенных обязанностей». Хотя сам город Костомукша и не находится в пограничной зоне. Но получается так, что если у Трудовой инспекции, к примеру, есть четко определенные полномочия, то у пограничников — полномочия неограниченные.

Нам не рассказывали о том, что они с этими документами делали, однако после этих запросов меня вызывали в прокуратуру, начинали расспрашивать. Например, почему у меня жена и дочь работают в заповеднике, хотя этот вопрос был урегулирован с Министерством природных ресурсов России. Идет выискивание — на чем же я мог проколоться,

— считает Сергей Тархов.

Влияние пограничников, утверждает Тархов, чувствовалось даже тогда, когда «нецелевым расходованием» занялся непосредственно следком.

— Было странно, что повестки в Следственный комитет приносил пограничник. Врывался на совещания, чтобы вручить эту повестку. Допрос в следкоме тоже вел пограничник, а следователь только протокол печатал, — говорит руководитель заповедника.

«Что ж вы такие тупые?»

Обыски в офисе заповедника, а также в квартирах директора и главбуха прошли 6 июля. По словам Тархова, он и его сотрудница подвергались оскорблениям.

— Во время обыска в офисе сотрудник следкома делал оскорбительные намеки: дескать, мне надо сделать психиатрическое освидетельствование, еще что-то такое… Может, это для запугивания, — сказал Тархов.

Его слова подтвердила главный бухгалтер учреждения Кулиева Гузель Кулиева.

— Они говорили, что мы такие тупые в бухгалтерии. Что если бы были умные, сидели бы уже в Москве. И еще мы такие тупые, что не можем правильно применять код бюджетной классификации. Это говорил следователь, а сотрудник ФСБ его поддерживал. Я двадцать лет в бюджетной сфере, и вот такое — в первый раз!

— возмущается Кулиева.

Портал «Петрозаводск говорит» позвонил за комментарием в следком Карелии, однако представитель ведомства сообщила, что вся информация по делу, которую можно разгласить, опубликована в пресс-релизе. Оперативно связаться с костомукшиским отделом Следственного комитета, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения в хамстве, нам не удалось.

Зато подробный комментарий дал руководитель пресс-службы Пограничного управления Карелии. Сотрудник, попросивший не указывать его имя, категорически отверг все обвинения в предвзятости со стороны ведомства.

— Когда возбуждается дело по незаконному расходованию бюджетных средств, у любого человека идет защитная реакция. Пограничные органы имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия. Были выявлены признаки преступления, материалы были переданы по подследственности. И уже Следственный комитет возбудил уголовное дело. Если бы они не увидели признаков преступления, то и дела бы не было. Такое часто бывает, что по нашим материалам приходит отказ в возбуждении дела.

Представитель ведомства утверждает, что никаких гонений и притеснений в адрес заповедника нет.

— У нас было нормальное взаимодействие. Были даже случаи, когда Тархов благодарил пограничников за помощь. Заповедник находится мало того что в приграничном районе, так еще и частично в пограничной зоне. И это нормальная практика, когда с учреждениями, находящимися в пограничной зоне, идет переписка, решаются вопросы по пропуску каких-то лиц и так далее. Есть лесозаготовители, промысловые организации, общественные. Мы работаем со всеми учреждениями в этой зоне, и сказать, что мы как-то особо выделяли именно заповедник, нельзя, — заявил представитель Погрануправления.

Охота пуще неволи

Сергей Тархов уверен, что уголовное преследование связано с намерением сместить его с должности. А это, в свою очередь, вызвано желанием силовиков контролировать территорию учреждения и использовать ее в своих целях.

— 12 лет назад мы разобрались с пограничниками по вопросу охоты и рыбной ловли, — говорит Тархов. — Они пропускали костомукшских бизнесменов на территорию заповедника, и те охотились. Еще они хотели сделать внутри заповедника стрельбище. Они меня очень сильно по этому поводу доставали, все могло печально закончиться, но, в конце концов, я сумел объяснить, что это даже не мои полномочия. В тот же период мы ловили их добровольные народные дружины, которые должны были охранять границу на территории заповедника; они и охотились, и рыбачили, и прочие нарушения допускали.

Фото: Костомукшский заповедник

Это было в нулевые и в начале десятых. Потом пришли новые начальники погрануправления, мы великолепно работали. А сейчас контакт разладился, и начались, на мой взгляд, необоснованные проверки.

По всем тенденциям, они хотят на мое место какого-то своего человека. Сейчас много денег дают на программу «Экология», в которой участвуют заповедники и национальные парки. Предполагаются финансовые потоки; возможно, это тоже является важным фактором. А еще у нас много рыбы, животные непуганные; может, и это их привлекает. Леса тоже много, миллионы кубических метров. Может, грядут какие-нибудь изменения в законодательстве, и лучше расставить своих людей заранее — считает директор Костомукшского заповедника.

— Когда первый раз меня и других заместителей директора вызывали в следком, они задали вопрос: когда Тархов уйдет? Мы ответили, что он никуда не уходит. Тогда они начали интересоваться, кто из нас будет претендовать на должность директора. Мы отвечали, что все заместители в резерве, и не мы будем решать этот вопрос. Тогда мне заявили, чтобы я «не рыпалась» на эту должность,

— рассказала Гузель Кулиева. Она тоже считает, что силовикам может быть интересна территория заповедника и его, скажем так, рекреационные ресурсы.

Сотрудник другого карельского заповедника на условиях анонимности прокомментировал уголовное дело в Костомукше. Он подтвердил слова своих коллег о том, что территории заповедников часто становятся объектами пристального внимания со стороны любителей активного отдыха на природе.

— У Тархова давняя история с погрануправлением. Пришлось наводить порядки, потому что они делали там, что хотели, принимали высокопоставленных гостей и так далее. Эта ситуация была переломлена. Но и сейчас не все хотят считаться с заповедником. Да, возможно, имела место какая-то ошибка в документации. Но судя по тому, как разворачиваются истории в Кроноцком заповеднике, в Кавказском заповеднике сложности есть — это все не играет на руку заповедной системе и имиджу людей, охраняющих природу.

Специалист отметил, что красоты нетронутой природы у многих навевают нехорошие мысли.

— Люди думают: как бы туда попасть, как бы что-то построить… Даже в Карелии — продолжается возня вокруг парка «Ладожские шхеры»; сложная ситуация на Валаамском архипелаге; в заказнике Андрусово на Ладоге тоже всё не слава богу. В общем, что ни территория — везде какая-то проблема, и на каждый участок есть у кого-то виды. Да, земля охраняемая; но законы меняются, и статус объекта может меняться: был заповедник, стал заказник, охранный режим уже помягче… Да и у людей, интересующихся этими территориями, статус, прямо скажем, бывает разный. // Фото на главной странице: Игорь Подгорный