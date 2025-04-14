14 апреля 2025, 11:58
Пьяный пешеход попал под колеса в Петрозаводске
Мужчина получил травмы в дорожной аварии на Древлянке
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске днем 12 апреля под колеса автомобиля попал 37-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ведомства, инцидент произошел во дворах на улице Древлянка. Автомобиль Lada Largus, которым управлял 49-летний водитель, совершил наезд на пешехода, который шел навстречу. Пешеход при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате происшествия мужчина получил травмы. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты. © «Петрозаводск говорит»