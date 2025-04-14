Тяжкое преступление совершено в баре в Карелии

В Медвежьегорске возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из дней 25-летний житель Петрозаводска отдыхал в баре с друзьями. В какой-то момент он заметил посетителя, который сидит на столе, и сделал ему замечание. Мужчина ответил, что чужое мнение его не волнует. Тогда петрозаводчанин взял бутылку и ударил ей оппонента по голове. 37-летний житель Медвежьегорска получил перелом лобной кости. Травма квалифицирована как тяжелая.

Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается. © «Петрозаводск говорит»