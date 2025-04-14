Маршрутный автобус попал в серьезную аварию в Петрозаводске

Вечером 11 апреля в Петрозаводске произошла серьезная дорожная авария на Соломенском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 39-летняя водитель автомобиля Great Wall не справилась с управлением, машина вылетела на встречную полосу, врезалась в дерево, после чего ее отбросило на проезжавший мимо автобус.

В результате происшествия травмы получила 69-летняя пассажирка автомобиля Great Wall. Женщине было назначено амбулаторное лечение. © «Петрозаводск говорит»