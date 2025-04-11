Авария с автобусом произошла в Петрозаводске

Вечером 11 апреля Соломенское шоссе не поделили автобус №14 и кроссовер с питерскими номерами. К сожалению, по всей магистрали нет ни одной камеры наблюдения, поэтому для восстановления картины случившегося уповать остается только на записи с видеорегистраторов, если они у кого-то есть.

Оба получили механические повреждения, но сильнее досталось кроссоверу. У автомобиля повреждения по левой стороне – вмятины спереди, разбита задняя фара и отвалился кусок бампера. У маршрутки повреждения спереди.

Движение в месте аварии оказалось затруднено со стороны Соломенного. На месте аварии работали сотрудники дорожной полиции.

За пятницу это не первое происшествие с участием городских автобусов. На Красноармейской в салоне автобуса №22 упала женщина и получила травму. Двух водителей подловили на том, что они перед поворотом они не занимали соответствующее положение на проезжей части. © «Петрозаводск говорит»