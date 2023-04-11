Пьяный мужчина пытался зарезать женщину в Карелии

В Сегеже завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года сегежанин, будучи пьяным, поссорился со знакомой. Он пригрозил женщине убийством, толкнул ее на пол и ударил ножом в шею. Потерпевшая активно сопротивлялась, спасая свою жизнь. Ей помогло еще и то, что в тот момент в квартиру вернулся ее сожитель. Нападавшего удалось обезвредить. Пострадавшей оказали своевременную помощь, она осталась жива.

Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com