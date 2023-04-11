Житель Ленобласти обвиняется в разбойном нападении в Карелии

В Кемском районе будут судить 28-летнего жителя Ленинградской области. Мужчина обвиняется в разбое, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в феврале этого года, будучи проездом в Кеми, гость республики выпил, после чего открыто украл четыре бутылки коньяка в магазине. Сотрудники это заметили и попытались остановить злодея. Им помогал неравнодушный посетитель, который в итоге получил несколько ударов по голове украденной бутылкой от разбойника.

В тот же день личность нападавшего установили. Он был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com