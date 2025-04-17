Пьяные мужчины угнали автомобиль своей знакомой в Карелии

В Беломорске вынесен приговор двум мужчинам, которые обвинялись в угоне автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, ночью 18 января мужчины в состоянии алкогольного опьянения пришли в квартиру своей знакомой, забрали ключи от ее автомобиля ВАЗ и поехали кататься на нем по городу.

Свою вину горожане полностью признали и раскаялись. Подсудимым был назначен штраф по 50 тысяч рублей каждому. Кроме этого, одному из угонщиков запретили на полтора года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. © «Петрозаводск говорит»