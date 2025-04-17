Автомобиль вспыхнул на ходу на трассе «Кола» в Карелии

В среду в 16 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на 470-м километре трассы «Кола» горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехал пожарный расчет из города бумажников.

До прибытия пожарных хозяин автомобиля пытался самостоятельно справиться с возгоранием.

В результате инцидента в автомобиле Kia Rio огнем был поврежден моторный отсек. По предварительным данным, иномарка загорелась из-за неисправности систем, механизмов и узлов автотранспортного средства.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. © «Петрозаводск говорит»