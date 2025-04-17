17 апреля 2025, 08:57
Автомобиль вспыхнул на ходу на трассе «Кола» в Карелии
Пожарные привлекались к ликвидации огненного происшествия в Кондопожском районе
Фото: freepik.com
В среду в 16 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на 470-м километре трассы «Кола» горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
На место происшествия по тревоге выехал пожарный расчет из города бумажников.
До прибытия пожарных хозяин автомобиля пытался самостоятельно справиться с возгоранием.
В результате инцидента в автомобиле Kia Rio огнем был поврежден моторный отсек. По предварительным данным, иномарка загорелась из-за неисправности систем, механизмов и узлов автотранспортного средства.
Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. © «Петрозаводск говорит»