Двухэтажный дом полыхал в Петрозаводске

В среду в 10 часов утра на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном строении на улице Коммунистов. Очевидцы рассказали, что видят дым, идущий из окна второго этажа, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к тушению горящего помещения. Профессионалам хватило нескольких минут, чтобы остановить распространение огня по всему пустующему дому.

В результате инцидента на втором этаже огнем были повреждены полы и мусор на площади два квадратных метра. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства. Проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»