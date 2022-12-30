Прямые авиарейсы в Калининград запланированы на январь

В следующем году авиакомпания «Северсталь» продолжит перевозки по маршруту Петрозаводск-Калининград на комфортабельных самолетах CRJ-200. Зимой рейсы будут выполняться один раз в неделю – по четвергам, в летний период – два раза в неделю, сообщает пресс-служба минтранса РК.

Время вылета из петрозаводского аэропорта назначено на 17. 05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 18.00. Полет будет проходить один час 55 минут. Пассажирам напоминают, что при планировании поездки следует учитывать разницу в часовых поясах между регионами. Стоимость билета в одну сторону составит от 3,5 тысяч рублей.

Информация о расписании и его изменениях размещается на официальных сайтах авиакомпаний и на сайте аэропорта «Петрозаводск». // Фото: unsplash.