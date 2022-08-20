Против кого дружат Ульянов и Гоголева?

фото: ok.ru/Анатолий Цыганков

Автор: Анатолий Цыганков

Нет смысла обсуждать, а тем более оценивать, позицию жительницы города Сортавалы, гражданки Марии Гоголевой относительно её партийных симпатий по отношению к кандидатам в губернаторы Карелии, поскольку это её личный выбор. Кандидат от КПРФ Евгений Ульянов ей как политик симпатичен, а кандидат от «Справедливой России-за правду» Андрей Рогалевич – нет. Потому когда первый предложил ей политическую дружбу, то Гоголева, не мучаясь сомнениями, сразу же приняла предложение войти в предвыборную команду коммуниста Ульянова, став таким образом потенциальным членом Совета Федерации от КПРФ.

Согласно региональному закону о выборах главы Карелии, каждый кандидат в губернаторы при регистрации обязан обнародовать список из трёх человек, один из которых в случае победы данного кандидата станет представлять главу Карелии в Совете Федерации. В число таких претендентов попадают обычно люди близкие губернатору. То, что первый секретарь Карельского рескома КПРФ Ульянов свой выбор остановил на Марии Гоголевой, до того не имевшей никакого отношения ни к КПРФ, ни персонально к Ульянову, свидетельствует о продуманном расчёте предвыборного штаба кандидата в губернаторы Ульянова.

фото: kprf.ru

В команду Ульянова вошла хорошо узнаваемая в Приладожье гражданская активистка Гоголева, чьё имя точно поработает на кандидата Ульянова, и что ещё более ценным было для группы Ульянова – своим предвыборным предпочтением член партии «Справедливая Россия» Мария Гоголева публично дискредитировала кандидата в губернаторы Рогалевича, идущего на выборы как раз от эсеров. Коммунисты иезуитски поступили, руками члена конкурирующей партии (Гоголевой) выставили на осмеяние члена той же самой партии Рогалевича. Подножку, если не пинок ему, нельзя было не заметить.

И вот это уже становится предметом внутрипартийного обсуждения в республиканском отделении «Справедливой России - За правду», поскольку речь заходит уже не о личном выборе гражданки Гоголевой, а о дискредитации ею, членом партии эсеров, партийного же кандидата в губернаторы Карелии А. Рогалевича.

фото: vk.com/karelia_vybor

М. Гоголева поставила руководство регионального отделения партии «Справедливая Россия» в трудное положение. По идее, отмолчаться было нельзя (предвыборный урон партийному кандидату эсеров Рогалевичу очевиден), но в разгар избирательной кампании и опасно было устраивать публичную разборку с членом партии Гоголевой, с возможным последующим исключением её из партии (а есть за что). Такой ход событий лишь усугубил бы критическую ситуацию для эсеров (Гоголева в знак протеста и наговорить могла лишнего и в отместку в компартию вступить). В итоге местные эсеровские вожди предпочли замести сор под ковёр, заморозив до времени ситуацию.

Однако сторона Ульянова, абсолютно верно на это реагируя, не даёт эсерам возможности спрятать голову в песок, и лучшее тому подтверждение это публикация большого — и не случайного по времени публикации — интервью с Марией Гоголевой на информационном ресурсе, который сопровождает предвыборную деятельность коммуниста Ульянова. Гоголеву ещё раз вывели на тему, в публичном обсуждении которой заинтересован предвыборный штаб Ульянова, дав ей возможность раскритиковать сразу двух конкурентов Ульянова — губернатора Парфенчикова, баллотирующегося на второй срок, и само собой эсеровского кандидата Рогалевича.

Относительно тактично (в выражениях) и абсолютно убийственно (политически) М. Гоголева проходится в интервью по республиканскому руководству эсеров, имея в виду, прежде всего, председателя регсовета партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмова. Довольно ясно в тексте читается, что руководство карельских эсеров занимается некими фальсификациями в своих отчётах перед федеральным руководством партии (эту мысль Гоголева не поясняет, но гвоздь-намёк заколачивает). Из текста интервью так можно понять, что это собственно и подвигло её двинуться в сторону коммунистов. Что тут правда, что хитрость самооправдания после совершённого Гоголевой – не угадать. Но крючки расставлены для Рогалевича (предвыборные) и Изюмова (партийно-организационные) – ранящие их обоих.

И теперь ещё злободневнее становится прежний вопрос: как реагировать республиканским эсерам на политический демарш Гоголевой, которая откровенно добивает кандидата в губернаторы Рогалевича? Вновь промолчать, проглотить? Или уже пора заявить позицию партии «Справедливая Россия-за правду» (если, конечно, таковая имеется)? Мария Гоголева откровенно дразнит Изюмова и Рогалевича, который борется с Ульяновым в губернаторских выборах. Гоголева как торпеда бьёт в предвыборный борт эсеровской команды в Карелии. Похоже, себя она уже не считает членом этой команды. У неё появились другие товарищи по партии (и другой партии) и она этого не скрывает.

Прощай, Рогалевич. Приветствую тебя Ульянов, умеющий делать «красивые и умные политически ходы» (это не авторская оценка, так отзывается об Ульянове в своём интервью Мария Гоголева). Предвыборный трюк с сенаторством не более чем политтехнологическая хитрость коммунистов, которую по какой-то причине поддержала Гоголева, прилюдно, шумно расплёвываясь с недавними однопартийцами.

Теперь будет интересно посмотреть, как избиратели Приладожья проголосуют за кандидата Рогалевича. По инерции прошлых лет считается, что избиратели этого округа сориентированы на эсеров. Что выиграет лично Гоголева после устроенного ею публичного скандала, сказать сложно. Но точно, что подыграла она не только Ульянову, но больше даже выигрывает от всё больше разгорающегося конфликта кандидат в губернаторы А. Парфенчиков. Гоголева всех рассорила. Ну а Парфенчиков от подобных историй далек. Кадры чужие не сманивает. Партийно беспристрастен (потому что беспартиен). В интриги не ввязывается. И тактическая победа Ульянова сразу как-то сдувается.