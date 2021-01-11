Прокуратура проведет Всероссийский день приема предпринимателей

12 января прокуратура Карелии проведет Всероссийский день приема предпринимателей. Мероприятие пройдет в аппарате прокуратуры республики и во всех прокуратурах городского и районного звена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В аппарате прокуратуры республики предпринимателей примут и проконсультируют работники отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции, отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Также карельские бизнесмены смогут обратиться к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению. (Фото: prokuratura-vrn.ru)