01 июня 2021, 14:03
Прокуратура поторопила фирму разработать проект водоснабжения Суоярви
ООО «Гидроресурс» должно будет до сентября разработать проект инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Прокуратура проверила, как в Суоярви соблюдаются требования законодательства в сфере водоснабжения.
Оказалось, что фирма ООО «Гидроресурс», являющаяся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в городе, все еще не разработала проект инвестиционной программы в сфере водоснабжения. В надзорном органе подчеркнули, что инвестиционная программа разрабатывается для строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании устранить указанные нарушения. Иск был удовлетворен. ООО «Гидроресурс» по решению суда обязано до 1 сентября разработать проект. Решение суда пока не вступило в силу. (фото apnip.water.gov.kg)