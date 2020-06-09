Прогноз погоды в Карелии на сегодня: вторник 9 июня

Сегодня, во вторник 9 июня, в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем от +25 до +27 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, по северным районам северных направлений умеренный, при грозах порывистый местами до сильного. Температура воздуха, днем от +21 до +26, местами до +30.

Прогноз погода в районах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, дождь, температура воздуха до +19 градусов.

В Сегеже – пасмурно, дождь, гроза, температура воздуха до +25 градусов.

В Сортавале – пасмурно, дождь, гроза, температура воздуха до +24 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Прогноз погоды в Карелии на ближайшую неделю читайте здесь.