Синоптики рассказали, как долго тепло продержится в Карелии

В ближайшие дни в Карелии, как и предсказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сохранится очень теплая погода. Похолодание возможно ближе к концу недели.

В Петрозаводске в ближайшие двое суток столбик термометра будет подниматься выше 20 градусов, ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы (ЕДДС) со ссылкой на республиканские прогнозирующие организации.

Во вторник, 9 июня, температура воздуха будет от +21 до +25 градусов, ветер прогнозируется южный 3-11 м/с, пройдет дождь, ожидается гроза.

В среду, 10 июня, температура воздуха будет от +17 до +21 градус, ветер восточный, 3-8 м/с, дождь гроза.

О сильном дожде в Карелии предупреждает и Российский гидрометцентр:

«Северо-Западный федеральный округ. 8-12 июня в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях и в Коми аномально жаркая погода со среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7° и более. Ночью 9 июня в Карелии сильный дождь, гроза. 8 июня на востоке Мурманской и Архангельской областей, в Коми высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность»,

– говорится в сводке неблагоприятных погодных явлений.

В последующие дни прогноз в Петрозаводске, как сообщает Гидрометцентр РФ, будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, если судить по картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 9 по 13 июня – температура воздуха будет выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха будет в пределах +8, а максимальная дневная +25 градусов.

Если говорить о прогнозе на более длительный срок, то синоптики в долгосрочном прогнозе на июнь обещали, что в конце второй декады на севере Карелии будет без существенных осадков, температура днем от +19 до +24 градуса. К середине третьей десятидневки предполагается умеренно теплая погода, местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем от +17 до +22 градусов. Завершится июнь теплой погодой, температура днем от +21 до +26 градусов.

На юге республики к концу второй декады будет переменная облачность, локальные грозовые дожди, днем максимальная температура от +18 до +23 градусов. К середине третьей десятидневки без существенных осадков, температура днем от +19 до +24 градусов. Завершится июнь умеренно теплой и сухой погодой, максимальная температура днем от +21 до +26 градусов.