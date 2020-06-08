08 июня 2020, 11:15
Житель Карелии не смог продать квартиру, пока не оплатил долг
Судебные приставы заставили отдать долги не только должника, но и его домочадцев
В Пряжинском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении гражданина за накопленные долги по коммуналке. Добровольно платить он не хотел, а от приставов скрывался.
Расплата пришла, когда гражданин решил продать квартиру. Росрестр отказал ему в сделке, поскольку по требования приставов на регистрационные действия с квартирой был наложен запрет.
Тут должник понял, что ситуация серьезная, и не только оплатил свои долги в полном объеме, но и заставил всех домочадцев сделать тоже самое. Таким образом, долг семейства на сумму более 135 тысяч рублей поступил взыскателям.