Житель Карелии не смог продать квартиру, пока не оплатил долг

В Пряжинском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении гражданина за накопленные долги по коммуналке. Добровольно платить он не хотел, а от приставов скрывался.

Расплата пришла, когда гражданин решил продать квартиру. Росрестр отказал ему в сделке, поскольку по требования приставов на регистрационные действия с квартирой был наложен запрет.

Тут должник понял, что ситуация серьезная, и не только оплатил свои долги в полном объеме, но и заставил всех домочадцев сделать тоже самое. Таким образом, долг семейства на сумму более 135 тысяч рублей поступил взыскателям.