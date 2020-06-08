Нарушители самоизоляции выявлены во всех районах Карелии

644 административных материала поступило в суды Карелии в отношении жителей республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики (самоизоляции) в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает паблик «Скажи экстремизму нет».

Если в ранее в некоторых судах дел были единицы, а в некоторых (например Муезерском) и вовсе ни одного, то теперь этими делами занимаются все суды районов Карелии.

«Из 644 административных материалов судами уже рассмотрено - 494, из них по 430 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания, по 46 материалам вынесены постановления о возврате протоколов для устранения недостатков, а по 18 материалам вынесены постановления о прекращении производства», - сообщает паблик.



Больше всего дел рассматривается в Петрозаводске – 122 поступило, 117 рассмотрено, Беломорске – 92 поступило, 47 рассмотрено. Прионежский районный суд принял 86 материалов и 62 рассмотрел.

Наказанием по таким делам может быть назначено предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей на физических лиц и до 300 тысяч – на юридических.

