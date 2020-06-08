Ливни обрушатся на Карелию

По информации Карельского ЦГМС, ночью 9 июня по республике, преимущественно по западным и северным районам, ожидаются сильные дожди.

Как предупреждает МЧС по Карелии, под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский, Муезерский, Суоярвский районы.

Существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Среди общих рекомендаций, которые традиционно дают в ведомстве, говорится, что гражданам не стоит приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не нужно рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; следует ограничить поездки на личном транспорте и ограничить нахождение детей на улице; также следует ограничить движение по пешеходным подвесным мостам и выход плавсредств в акватории крупных водоемов.

Подробный прогноз погоды на вторник можно посмотреть здесь.