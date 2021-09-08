Профессор криминалистики предложил два способа борьбы с педофилами

Профессор криминалистики Анатолий Кустов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что педофилия не лечится, лекарства нет. Он видит лишь несколько вариантов борьбы с ней.

Эксперт пояснил, что склонность заложена на уровне генов. Если человек раз переступит черту, то, может, он и не пойдет на преступление, но у него останется тяга к несовершеннолетним половым партнерам, а вместе с этим высокий риск нарушить закон. Профессор отметил, что в одиночку человек с таким наклонностями справиться не сможет. Ему требуется поддержка. Кустов привел в пример западные страны, где с педофилами проводят профбеседы, есть группы поддержки, как у анонимных алкоголиков. По мнению эксперта, в нашей стране пытаются уйти от проблемы педофилии, отталкивая ее от себя.

Эксперт считает, что предотвратить нападения педофилов на детей помогут кастрация или смертная казнь, на которую в стране введен мораторий.

«Это тот метод, то «лекарство», страх перед которым может остановить преступника»,

- считает Кустов.

Он также назвал причину всплеска педофилии у нас в стране. По мнению профессора, в России нет медицинского и полицейского контроля за педофилами. А к факторам, которые подталкивают человека с подобными наклонностями к преступлению могут быть погода, тепло и солнце, сексуальная неудовлетворенность в семье, а также наркотики и алкоголь.

Напомним, в Киселевске две школьницы не вернулись домой. Их нашли мертвыми 7 сентября. Подозреваемого в убийстве и изнасиловании детей задержали. Мужчина отсидел за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и освободился два года назад. (фото vzsar.ru)