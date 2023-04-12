Продукты «Активиа» и «Актимель» будут переименованы

Популярный йогурт «Активиа» в России могут переименовать в «Давай полегче». Название сменит и кисломолочная продукция под маркой «Актимель». Её могут назвать «Вкусно. Полезно. По рукам», сообщает Mash.

Сообщается, что смена названия связана с тем, что французская компания-производитель кисломолочных продуктов Danone собирается отказаться от торговых марок в Actimel, Activia и Alpro в России. Но при этом компания намерена продолжать выпускать в России свои товары под новыми брендами.

Это странное переименование чем-то напоминает историю «Макдональдс» в России, который теперь «Вкусно — и точка». В российском подразделении компании говорят, что думают над тем, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Ранее саму марку Danone в российском сегменте рынка включили в линейку «Простоквашино». // Фото: freepik