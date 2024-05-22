22 мая 2024, 06:30
Приятный ясный день ожидает сегодня жителей Карелии
Осадков в республике 22 мая не ожидается
Сегодня, 22 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха +12,+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха +13, +18°С, местами у водоемов +7, +12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, ясно.
В Сегеже до +12, ясно.
В Сортавале до +18, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»