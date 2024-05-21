Ясная прохладная погода ожидается в среду в Карелии

Завтра, 22 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -4, +1°С, местами у водоемов до +5°С, днем +13, +18°С, местами у водоемов +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, ясно.

В Сегеже до +12, ясно.

В Сортавале до +18, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»