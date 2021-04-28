Представлен рейтинг электронных книг, которые читают в Карелии

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Карелии, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Типичный любитель цифровых книг в Республике – это женщина 44 лет, предпочитающая читать фэнтези, детективы и современную русскую литературу по субботам.

Среди мобильных читателей Карелии женщин в три раза больше, чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает аудиформат (более 70%), а женщины (практически 90%) любят читать электронные версии книг. Больше всего онлайн-читателей в возрасте 36-50 лет, и лишь 2% – старше 70-ти лет. Наслаждаться произведениями онлайн жители региона предпочитают по субботам.

В основном вологжане читают фэнтези, детективы и современную русскую литературу. Самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали произведение по саморазвитию «Подсознание может всё!» Джона Кехо и два сочинения в жанре фэнтези Франциска Вудворта «Внимание! Муж-волшебник или Куда приводят мечты» и «Песнь златовласой сирены. Тайна воды».

Также мужчины предпочитают классические произведения «Анна Каренина» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а женщины в поисках душевного спокойствия читают работу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма».

Самыми востребованными писателями стали три автора, создающие произведения в жанре фэнтези – Франциска Вудворт, Вера Чиркова и Ольга Гусейнова.