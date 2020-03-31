Председатель Петросовета предлагает дополнительную поддержку бизнеса

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук обратился в администрацию города с предложением рассмотреть дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантинных мероприятий. Цель – финансово обезопасить работников частных организаций и обеспечить возможность своевременной выплаты заработной платы. Это связано с многочисленными обращениями как от предпринимателей, так и от наемных работников.

Режим самоизоляции серьезно бьет по бизнесу – прежде всего малому и среднему. Работа приостановлена, работники по домам, ни зарплат, ни доходов. Коммерческие организации несут убытки. При этом многие, помимо выплаты зарплат своим работникам, по-прежнему выполняют все финансовые обязательства перед администрацией Петрозаводска. Некоторые из предпринимателей арендуют муниципальное имущество, либо в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ-159) участвуют в процедуре его выкупа. В связи с этим граждане опасаются, что работодатели, находящиеся в непростой экономической ситуации, «в итоге решат отказаться от выплат зарплат своим подчиненным в пользу погашения арендных платежей».

- Сегодня городская власть в рамках своих полномочий обязана не допустить социального всплеска и должна оказать поддержку петрозаводчанам, выведенным на простой и в итоге рискующих остаться без средств к существованию. Реальных рычагов у местного самоуправления не так много, но они есть. Для этого, на мой взгляд, необходимо отодвинуть для предпринимателей сроки выплат обязательных ежемесячных платежей в бюджет города как по аренде, так и по выкупу муниципального имущества до момента полного снятия всех особых условий работы и окончания действия ограничений, связанных с объявленным режимом повышенной самоизоляции.

- Данный шаг позволит в сложный период ослабить экономическую нагрузку на бизнес-сообщество. Высвободившиеся средства в рамках этих мер средства предприниматели смогут направить на стимулирующие выплаты своим работникам, находящимся на самоизоляции,

- считает спикер Петросовета.

При этом Геннадий Боднарчук подчеркнул, что рассчитывать на такую поддержку смогут только бизнесмены, которые полностью выполнят свои финансовые обязательства перед работниками.

- При рассмотрении вопроса о переносе сроков платежей за аренду или выкуп муниципального имущества обязательным требованием для предпринимателей станет предоставление пакета документов, подтверждающих все выплаты работникам фирмы, - отметил Боднарчук.