Предложение жить со вкусом получили жители Карелии

Невозможно себе представить семейный обед, дружескую встречу или вечерний отдых без вкусных напитков. Но, согласитесь, красивая сервировка и изящные бокалы в зависимости от повода сделают вечер более душевным или романтичным, торжественным или статусным. Хозяйки часто задаются вопросом, какую форму подобрать для того или иного напитка, какой цвет, какое стекло выбрать, чтобы бокалы выглядели стильно и современно?

Торговая сеть «Пятёрочка» дает возможность всем своим гостям собрать собственную коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano, который не нуждается в презентации. Его изделия сочетают дух искусства ручной работы и инновационный технический прогресс. Livellara Milano - это безупречный итальянский стиль и высокий уровень качества.

С 26 мая по 28 сентября во всех магазинах сети проходит акция «Живи со вкусом», в рамках которой можно приобрести любой из шести наборов коллекционных бокалов для различных напитков с огромной скидкой – до 90%. Заодно можно узнать и правила подачи напитков, ведь в коллекции представлены бокалы и для белого вина, и для красного, и для ликера, и для шампанского, детей порадуют цветные бокалы для сока, а изящный графин станет элегантным дополнением коллекции. Стать обладателем брендовой итальянской посуды поможет «Выручай-карта» и электронные наклейки, которые будут начисляться при покупке от 200 рублей (1 наклейка за каждые 200 рублей в чеке). Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даём возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками различные посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий – именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тысяч магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами»

– комментирует запуск акции директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

В течение четырёх месяцев наклейки можно копить на понравившийся набор бокалов или полную коллекцию изысканного столового стекла, а можно и дарить своим друзьям или близким – сделать это можно в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.