10 февраля 2021, 14:00
Общество

Правозащитники посетили осужденных, содержащихся в Каменном Бору

Общественники проинспектировали жилую и производственную зоны объекта

Члены республиканской общественно-наблюдательной комиссии посетили лечебное исправительное учреждение №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В ЛИУ-4, расположенное в поселке Каменный Бор Сегежского района, побывали члены ОНС Анатолий Рождествин, Анна Мугачева и Илья Герасев.

Правозащитники совершили обход жилой зоны учреждения, в ходе которого посетили отряд № 6, магазин, столовую, медицинскую часть, банно-прачечный комплекс, котельную. Общественники проинспектировали и производственную зону ЛИУ.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»

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УФСИН
УФСИН Карелии
лиу-4
Каменный бор
Сегежский район
Карелия
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Илья Герасев
Анна Мугачева
Мугачева Анна
Анатолий Рождествин