Правозащитники посетили осужденных, содержащихся в Каменном Бору

Члены республиканской общественно-наблюдательной комиссии посетили лечебное исправительное учреждение №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В ЛИУ-4, расположенное в поселке Каменный Бор Сегежского района, побывали члены ОНС Анатолий Рождествин, Анна Мугачева и Илья Герасев.

Правозащитники совершили обход жилой зоны учреждения, в ходе которого посетили отряд № 6, магазин, столовую, медицинскую часть, банно-прачечный комплекс, котельную. Общественники проинспектировали и производственную зону ЛИУ.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»