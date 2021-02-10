10 февраля 2021, 14:00
Правозащитники посетили осужденных, содержащихся в Каменном Бору
Общественники проинспектировали жилую и производственную зоны объекта
Члены республиканской общественно-наблюдательной комиссии посетили лечебное исправительное учреждение №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».
В ЛИУ-4, расположенное в поселке Каменный Бор Сегежского района, побывали члены ОНС Анатолий Рождествин, Анна Мугачева и Илья Герасев.
Правозащитники совершили обход жилой зоны учреждения, в ходе которого посетили отряд № 6, магазин, столовую, медицинскую часть, банно-прачечный комплекс, котельную. Общественники проинспектировали и производственную зону ЛИУ.
Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»