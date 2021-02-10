У жителя Карелии отобрали землю за долги перед банком и налоговой

Житель Карелии задолжал кредитной организации и налоговой службе 200 тысяч рублей, сообщает управление федеральной службы судебных приставов региона. Приставы Кондопожского района установили, что должник нигде не трудится, источника дохода у него нет.

Приставы направили запросы в регистрирующие органы и организации, чтобы получить сведения о каком-либо имуществе должника. Оказалось, что за ним зарегистрирован земельный участок.

Приставы наложили арест на кусок земли и направили заявление в суд об обращении на участок взыскания, которое было удовлетворено. Сейчас приставы собирают документы для передачи арестованного имущества на оценку и реализацию. (фото fainaidea.com)