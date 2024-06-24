Пожарные спасли тонувшего ребенка в Карелии

Вечером 23 июня в Беломорске пожарные спасли ребенка, который едва не утонул в реке. Об этом сообщает администрация Беломорского округа.

По данным источника, трое подростков купались без родителей на реке Нижний Выг и решили заплыть подальше. У одного из детей по пути кончились силы. Его товарищи не растерялись и дотащили друга до плавающего буя, а затем добрались до берега и попросили помощи у взрослых. Те вызвали спасателей.

Прибывшие на место вызова специалисты доставили несовершеннолетнего на берег и передали его сотрудникам скорой помощи. // Фото администрации Беломорского округа