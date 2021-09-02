Пожар в жилом доме в Петрозаводске вспыхнул в День знаний

В среду, 1 сентября, на улице Лесной в Петрозаводске случился пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Карелии, огонь охватил дом № 33.

Это произошло в 10:16, на место тут же выехали пожарные расчеты. С пламенем боролись 10 спасателей и три единицы спецтехники. В результате уже через 10 минут огонь потушили.

В МЧС граждан просят в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефонам Единой службы спасения.

Это не только привычный номер «01». С мобильных надо набирать»101» или «112». // Фото: LoggaWiggler/Pixabay