Появился телеграм-канал с честной информацией о новостройках

На телеграм-канале «ЧестНОвостройка» уже можно узнать, какие нарушения были выявлены при проведении множества приёмок у разных застройщиков.

Это первый подобный открытый диалог в Республике.

Отклонения стен, проблемы с окнами, дефекты бетонных поверхностей, повреждения обоев, проблемы с вентиляцией или отопительными приборами.

Всё это встречается при приёмках и отражено в отчётах на канале.

Получить подробную консультацию по вопросам, связанным с приобретением квартиры от застройщиков города Петрозаводска также можно на канале "ЧестНОвостройка".