29 июля 2022, 12:19
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Появился телеграм-канал с честной информацией о новостройках

У петрозаводчан есть возможность узнать результаты приемок квартир

На телеграм-канале «ЧестНОвостройка» уже можно узнать,  какие нарушения были выявлены при проведении множества приёмок у разных застройщиков.

Это первый подобный открытый диалог в Республике.

Отклонения стен, проблемы с окнами, дефекты бетонных поверхностей, повреждения обоев, проблемы с вентиляцией или отопительными приборами.

Всё это встречается при приёмках и отражено в отчётах на канале.

Получить подробную консультацию по вопросам, связанным с приобретением квартиры от застройщиков города Петрозаводска также можно на канале "ЧестНОвостройка".

 

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Метки: 
ЧестНОвостройка
Телеграм-канал о новостройках
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