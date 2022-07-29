29 июля 2022, 12:19
Появился телеграм-канал с честной информацией о новостройках
У петрозаводчан есть возможность узнать результаты приемок квартир
На телеграм-канале «ЧестНОвостройка» уже можно узнать, какие нарушения были выявлены при проведении множества приёмок у разных застройщиков.
Это первый подобный открытый диалог в Республике.
Отклонения стен, проблемы с окнами, дефекты бетонных поверхностей, повреждения обоев, проблемы с вентиляцией или отопительными приборами.
Всё это встречается при приёмках и отражено в отчётах на канале.
Получить подробную консультацию по вопросам, связанным с приобретением квартиры от застройщиков города Петрозаводска также можно на канале "ЧестНОвостройка".