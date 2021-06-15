Повар назвал опасные части курицы

Повар Сергей Синицын рассказал о том, какие части курицы могут быть опасны для здоровья при употреблении в пищу. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что прежде всего это субпродукты: печень, сердце, желудок. Они принимают на себя весь удар вредителей и химикатов.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные», - объяснил эксперт.

Самым безопасным шеф-повар назвал мясо грудки. Но и с ним эксперт советует быть осторожным и подвергать мясо тщательной термической обработке.

«Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз - несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу», - пояснил Синицын.

Шеф-повар также посоветовал всегда предварительно слегка проваривать мясо, вне зависимости от дальнейшего способа приготовления, чтобы не беспокоиться о возможных паразитах или химикатах. Фото teseygroup.ru