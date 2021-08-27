Последняя суббота лета обещает Карелии теплую погоду

Лето тепло попрощается с жителями республики. По прогнозу регионального Гидрометцентра, в субботу в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9. Днем потеплеет до +16, +18. Атмосферное давление будет слабо падать.

28 августа в Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10, по северным и восточным районам +1, +6, местами в воздухе и на почве заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +16, +21.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +18;

В Кондопоге ночью +10, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +19;

В Олонце ночью +10, днем +20;

В Пудоже ночью +6, днем +19;

В Сегеже ночью +8, днем +17;

В Сортавале ночью +11, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +18. (фото «Петрозаводск говорит»)