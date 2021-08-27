27 августа 2021, 07:00
Сегодня в Карелии до плюс 18 градусов тепла
В республике выдастся тепленький денек без дождя
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +15, +17.
В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на севере слабый. Температура воздуха +13, +18.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +15;
В Кондопоге днем +17;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +20;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +15;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +17 градусов. (фото pixel2013, pixabay.com)