27 августа 2021, 13:46
МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках
Температура воздуха в северных и восточных районах опустится до минус двух градусов
МЧС предупредило жителей и гостей Карелии о грядущих заморозках. В ночные часы 28-30 августа в северных и восточных районах республики ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов в воздухе и на поверхности почвы.
Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша и шесть районов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский и Медвежьегорский.
В министерстве рекомендуют жителям республики ограничить поездки на личном транспорте, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку. При выходе туристических групп на маршруты стоит учитывать влияние низких температур. Фото pixabay.com/_Alicja_