МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках

МЧС предупредило жителей и гостей Карелии о грядущих заморозках. В ночные часы 28-30 августа в северных и восточных районах республики ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов в воздухе и на поверхности почвы.

Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша и шесть районов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский и Медвежьегорский.

В министерстве рекомендуют жителям республики ограничить поездки на личном транспорте, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку. При выходе туристических групп на маршруты стоит учитывать влияние низких температур. Фото pixabay.com/_Alicja_