30 апреля 2022, 16:34
Попавший в жесткую аварию в Петрозаводске мотоциклист жив
25-летний мужчина пострадал в столкновении с внедорожником на Октябрьском проспекте
В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию, произошедшую в пятницу в 18:16 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской в Петрозаводске.
По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля «Митсубиси» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение.
В результате ДТП травмирован 25-летний мотоциклист. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. Фото ГИБДД Карелии