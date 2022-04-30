Попавший в жесткую аварию в Петрозаводске мотоциклист жив

В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию, произошедшую в пятницу в 18:16 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской в Петрозаводске.

По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля «Митсубиси» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение.

В результате ДТП травмирован 25-летний мотоциклист. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. Фото ГИБДД Карелии