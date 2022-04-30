30 апреля 2022, 16:34
Происшествия

Попавший в жесткую аварию в Петрозаводске мотоциклист жив

25-летний мужчина пострадал в столкновении с внедорожником на Октябрьском проспекте

В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию, произошедшую в пятницу в 18:16 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской в Петрозаводске.

По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля «Митсубиси» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение.

В результате ДТП травмирован 25-летний мотоциклист. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. Фото ГИБДД Карелии

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Петрозаводск
проспект Октябрьский
улица мурманская
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