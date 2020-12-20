Полтора десятка пожарных тушили гараж под Петрозаводском

Минувшей ночью пожарные Петрозаводска и Прионежского района тушили серьезный пожар в Заозерье. Горел частный гараж, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в 4:20. На место происшествия выехали четыре единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных частей.

С огнем боролись больше часа - возгорание было ликвидировано лишь в 5:34.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01, с мобильного 101 или 112. Фото kashira.ru