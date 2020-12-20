20 декабря 2020, 14:07
Полтора десятка пожарных тушили гараж под Петрозаводском
Глубокой ночью произошел серьезный пожар в Заозерье
Минувшей ночью пожарные Петрозаводска и Прионежского района тушили серьезный пожар в Заозерье. Горел частный гараж, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в 4:20. На место происшествия выехали четыре единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных частей.
С огнем боролись больше часа - возгорание было ликвидировано лишь в 5:34.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01, с мобильного 101 или 112. Фото kashira.ru