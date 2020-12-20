Жесткое лобовое столкновение в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 11:24 на Карельском проспекте в Петрозаводске, в районе пересечения с улицей Сортавальской, произошла жесткая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на прямом участке дороги. Причины произошедшего пока не ясны.

На сайте ГТРК «Карелия» опубликованы фотографии последствий аварии. На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали.