Серьезный пожар произошел под Петрозаводском

В субботу, 19 декабря, пожарные Прионежского района и Петрозаводска тушили серьезный пожар в поселке Пяжиева Сельга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Огонь в жилом доме вспыхнул в 17:20. На место выехали три единицы техники и 11 сотрудников пожарно-спасательных частей. Возгорание удалось ликвидировать лишь через час - в 18:19.

Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото u-f.ru