20 декабря 2020, 11:19
Серьезный пожар произошел под Петрозаводском
В Прионежском районе пожарные час тушили горевший жилой дом
В субботу, 19 декабря, пожарные Прионежского района и Петрозаводска тушили серьезный пожар в поселке Пяжиева Сельга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Огонь в жилом доме вспыхнул в 17:20. На место выехали три единицы техники и 11 сотрудников пожарно-спасательных частей. Возгорание удалось ликвидировать лишь через час - в 18:19.
Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото u-f.ru