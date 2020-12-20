Житель Карелии лишился имущества после застолья с новым знакомым

В полицию Сегежи обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что его обокрали - исчезли часы, серебряная цепочка, мобильник и банковские карты. С карт затем были списаны деньги - около четырех тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал с малознакомым мужчиной. Когда сегежанин утратил контроль над собой, новый приятель обокрал его. Мужчина признался, что деньги он потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 45-летний подозреваемый ранее уже был судим. Фото мояоколица.рф