Поломка оборудования оставила карельский город без воды

В Суоярви сегодня вышел из строя насос, воды нет. Новое оборудование купили, но установят его лишь в пятницу. О неприятном вечере четверга и завтрашнем утре жителей Суоярви предупредили в местной администрации. Чиновники извинились за неудобства и поблагодарили людей за понимание.

«16.04.2026 вышел из строя насос на центральном колодце в городе Суоярви (рядом с домом 1-Б по улице Кайманова), в связи с чем подача воды временно приостановлена», - говорится в сообщении администрации округа.

Новый насос куплен. 17 апреля в первой половине дня его установят, колодец снова будет функционировать.