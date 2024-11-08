Политики и промышленники поздравляют Главу Карелии с высокой наградой

На протяжении всего дня Глава Карелии Артур Парфенчиков получает поздравления с награждением Орденом Александра Невского.

Елена Цунаева — историк, общественный и политический деятель, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, высказала немало добрых слов о руководителе республики.

Безусловно, эту награду он получил за успехи на посту Главы республики, но для меня он навсегда — близкий по духу человек, который, как и мы, поисковики РФ, очень трепетно относится к памяти защитников Отечества и работает в этом направлении. Новых успехов, новых наград, надежной команды! Мы с вами!

Цунаева отметила, что, встав у руля в Карелии, Парфенчиков продолжил и сам участвовать, и поддерживать поисковые отряды.

Артур Олегович, поздравляю Вас со столь высокой наградой! Благодарю за поддержку производственных и социальных проектов, направленных на развитие Костомукши и Карелии!

- написал генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев.

Главу Карелии поздравил коллектив Группы компаний «Карелия Палп»:

Поздравляем Артура Олеговича и желаем новых побед и свершений на благо Карелии!

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в поздравлении отметил, что при поддержке Главы Карелии успешно реализуются важные проекты по модернизации производства «Карельского окатыша» - железорудного актива компании «Северсталь».

В 2021 году начался масштабный проект — строительство комплекса циклично-поточной технологии в карьере Центральный. Совместно мы решаем задачи импортозамещения. На «Карельском окатыше» успешно реализуем проект по сборке БелАЗов, заменяющих ушедшую с российского рынка иностранную технику. Благодарим за сотрудничество и значимые результаты!

Генеральный Директор ООО ДОК «Калевала» Клименти Касрадзе от имени коллектива предприятия отметил не только большие достигнутых Артуром Парфенчиковым результатов, но и его талант руководителя, упорство и целеустремленность.

Благодаря Вашему участию, несмотря на трудности и вызовы времени, в Республике Карелия удалось сохранить и поддержать лесопромышленный комплекс – важную отрасль экономики региона. Желаю Вам дальнейших успехов, реализации всех задуманных проектов и крепкого здоровья. Пусть впереди будет еще много ярких моментов и побед!

- написал Клименти Касрадзе.

Фото: личная страница Е.Цунаевой