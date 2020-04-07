Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Молодой человек подозревается в краже, сообщает пресс-центр МВД РК.

«Полицией Петрозаводска устанавливаются личность и местонахождение молодого человека, который подозревается в совершении кражи в сетевом магазине в микрорайоне Сулажгора. Камерами видеонаблюдения, установленными в торговом зале, возмодный подозреваемый был запечатлен»,