07 апреля 2020, 16:56
Общество

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

Молодой человек подозревается в краже, сообщает пресс-центр МВД РК.

«Полицией Петрозаводска устанавливаются личность и местонахождение молодого человека, который подозревается в совершении кражи в сетевом магазине в микрорайоне Сулажгора. Камерами видеонаблюдения, установленными в торговом зале, возмодный подозреваемый был запечатлен»,

– говорится в сообщении.

Любую достоверную информацию о разыскиваемом сотрудники полиции просят сообщать по телефонам: 89214552885, 89114225657. Конфиденциальность гарантируется.

 

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