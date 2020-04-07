07 апреля 2020, 16:56
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже
Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Молодой человек подозревается в краже, сообщает пресс-центр МВД РК.
«Полицией Петрозаводска устанавливаются личность и местонахождение молодого человека, который подозревается в совершении кражи в сетевом магазине в микрорайоне Сулажгора. Камерами видеонаблюдения, установленными в торговом зале, возмодный подозреваемый был запечатлен»,
– говорится в сообщении.
Любую достоверную информацию о разыскиваемом сотрудники полиции просят сообщать по телефонам: 89214552885, 89114225657. Конфиденциальность гарантируется.