Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в совершении имущественного преступления в торговом центре на Древлянке. Личность подозреваемой пока также не установлена.

Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно об этой женщине, звонить по номеру телефона: 8(953)545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.