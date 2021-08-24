24 августа 2021, 12:24
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину
Разыскиваемая подозревается в совершении преступления в торговом центре на Древлянке
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Этот человек подозревается в совершении имущественного преступления в торговом центре на Древлянке. Личность подозреваемой пока также не установлена.
Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно об этой женщине, звонить по номеру телефона: 8(953)545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.