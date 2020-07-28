Полиция Карелии разыскивает подозреваемого в преступлении мужчину

Полиция Олонецкого района объявила в розыск 30-летнего Александра Парфенова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина зарегистрирован в Петрозаводске. Он подозревается в совершении кражи.

Всех жителей и гостей Карелии, которые знают этого человека или видели его, просят звонить по телефонам: +7-921-225-54-16, +7-911-416-34-50, +7(81436) 4-14-18 или 02 (с мобильного - 102).