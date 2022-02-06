Полиция ищет пару, подозреваемую в краже

Сотрудники уголовного розыска петрозаводского Отдела полиции № 3 устанавливаются личность мужчины и женщины, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к хищению товара, совершенного в одном из торговых центров города.

Лица предполагаемых злоумышленников попали в объективы камер. Видео опубликовано на официальном сайте МВД Карелии.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просим сообщать информацию по телефону полиции: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.