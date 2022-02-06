Почти тысячу больных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

В Карелии за сутки зафиксировали 988 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Из этого числа 57 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще семеро – в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи отделений ИТАР.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Общее количество умерших в результате эпидемии составило, по официальным данным, 1339 человек.

Напомним, несмотря на растущую заболеваемость, в России смягчают некоторые эпидемические ограничения. Так, с 6 февраля отменяется карантин по COVID-19 для школ и детсадов: для перевода на дистант теперь требуется отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. // Фото: Pixabay